2019/09/24 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق: مجلس بابل يسحب يد المحافظ) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وثائق: مجلس بابل يسحب يد المحافظ
الثلاثاء / 24 / أيلول - 2019
19
متابعة - كلمة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثائق: مجلس بابل يسحب يد المحافظ) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثائق: مجلس بابل يسحب يد المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).