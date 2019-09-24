2019/09/24 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء أننا ننسى معظم أحلامنا عندما نستيقظ بفضل مجموعة من الخلايا العصبية التي تعمل بينما نحن نيام، لتطهير عقولنا من الذكريات غير الضرورية.وعندما ننام، تستعيد أدمغتنا الذكريات التي صنعناها أثناء اليقظة، وتقرر ما يجب الاحتفاظ به وما يجب التخلص منه، وبذلك يعد النسيان عملية نشطة.ويضاف هذا الاكتشاف إلى الأبحاث السابقة التي أظهرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا لا نستطيع تذكر أحلامنا بعد الاستيقاظ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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