رئيس ديوان الوقف الشيعي يصدر بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لتفجير قبة ضريح الامامين العسكريين عليهما السلام

2019/09/24 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لتفجير قبة ضريح الامامين العسكريين (عليهما السلام) القاه نيابةً الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة سماحة الشيخ ستار المرشدي خلال المهرجان السنوي الذي تقيمه الامانة العامة بالذكرى الاليمة.وفي ما يلي نص البيان : بِسْم الله الرحمن الرحيم ( ومن أظلم ممن منع

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