محافظ النجف : الاتفاق مع شركة صينية تخصصية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية بالمحافظة

2019/09/24 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ النجف لؤي الياسري أنه التقى مع ممثلي شركة ( انرجي جاينا ) لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في مركز و أقضية النجف الاشرف.واضاف في تصريح نقله مكتبه الاعلامي ، أن ” الأجتماع الذي عقد مع الشركة تركز على تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي والماء والطرق والكهرباء وسكك الحديد وبناء المدارس وبناء المساكن”.وأضاف” […]

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