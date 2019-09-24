زلزال يضرب مدينة اسطنبول

2019/09/24 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر المؤلف من 9 درجات مدينة اسطنبول التركية اليوم.وذكر مصدر ان الزلزال وقع في الساعة 11 من صباح اليوم .

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