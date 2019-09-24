فائزون سابقون رشحوه..هل يفوز ترامب بـ « نوبل للسلام » 2019؟

2019/09/24 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن هناك العديد من الناس الذين رشحوا ترامب للفوز بهذه الجائزة الموقرة.مشيرة الى انه سبق للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الفوز بنوبل في عام 2009 “نظرا للجهود غير العادية لدعم الدبلوماسية العالمية”.

والآن بعد مرور عشر سنوات، ورغم قول البعض بأن سياسة أوباما لم تنجح في أهدافها كثيراً، يأتي ذكر ترامب، بعدد من الحجج.

الفائزون السابقون رشحوا ترامب

وعلّق فائزون سابقون بالجائرة العالمية عن فرص فوز ترامب بها، ومن بينهم خوان مانويل سانتوس، الرئيس السابق لكولومبيا، الفائز بالجائزة في عام 2016، بعد أن رتب اتفاقية السلام التاريخية مع مجموعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC) التي مارست العنف عقوداً في البلاد.

وقال سانتوس: «أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن وينبغي أن يحدث.



وحتى الآن، أُرسلت رسائل سطحية إلى العالم، ولكننا لا نرى التقدم الحقيقي.



نحن بحاجة إلى رؤية مزيد من التقدم الكامل».

ومع ذلك، أقر بأهمية «الخطوات الجريئة» التي اتخذها ترامب وسعيه لإقامة علاقات شخصية حتى مع الخصوم، مثل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفقاً لما ذكره موقع “فوكس نيوز” الأمريكي، الإثنين 23 سبتمبر 2019.

وأضاف بتهكم: «إنها خطوات مهمة للغاية.



الزعماء بشر، وإذا كان لديهم تفاهم جيد ونوع من التعاطف، فإن ذلك يجعل المفاوضات أسهل بكثير».

لكن ديفيد تريمبل، الذي شغل منصب الوزير الأول في أيرلندا الشمالية من عام 1998 إلى عام 2002، وفاز بجائزة السلام في عام 1998 عن جهوده للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء الصراع في أيرلندا الشمالية، لم يستبعد فوز ترامب.

وأوضح قائلاً: «سيفعل ترامب ما يريد القيام به وما يعتقد أنه الأفضل.



وبالنسبة للجنة نوبل النرويجية، فهي تعمل على أساس الترشيحات التي تتلقاها.



بعض الذين يستحقون الفوز بها لم ينالوها قط.



ومن المهم أن نتذكر أنه (في حالة كوريا الشمالية) ليس مجرد طرف يقول أشياء لطيفة، ولكنه طرف يمارس الضغط.



ومن الأفضل أن يتم ذلك بطريقة تؤدي إلى تقليل الأضرار قدر الإمكان».

ويعتقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، أن ترامب “يستحق الجائزة عن جدارة”، وفقاً لما ذكره مكتبه، مطلع هذا الشهر (فبراير2019).

وأثنى مون كثيراً على ترامب منذ ذلك الحين.



وقال مون في بيان، في 25 فبراير :” إذا نجح الرئيس ترامب في إنهاء آخر نزاع متبقٍّ من الحرب الباردة، فإن ذلك سيُعَد إنجازاً عظيماً يُحفر في سجل تاريخ العالم”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير بأن ليس فقط رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هو من رشح ترامب، بل أيضاً اثنان على الأقل من المشرعين النرويجيين، وذلك لعمله على «التطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية» وتخفيف التوترات مع كيم.

و عبَّر ترامب عن أحقيته في الحصول على جائزة نوبل ، وقال مطلع فبراير 2019 ، إن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد سلمه شخصياً “أجمل نسخة” من خطاب ترشحه للجائزة، لفتحه محادثات مع زعيم كوريا الشمالية .

ولم يؤكد آبي الرواية أو يُنكرها، رغم أن مسئولين حكوميين -لم يُكشف عن أسمائهم- صرحوا لوسائل إعلام محلية بأن رئيس الوزراء الياباني سلَّم بالفعل خطاب ترشُّح، في العام الماضي (2018).

وقال موقع Fox News الأمريكي إن لجنة نوبل النرويجية -التي تختار الفائزين بجائزة السلام كل عام- لم ترد على طلب الحصول على مزيد من التعليقات، لكن القاعدة العامة أن اللجنة لا تكشف عن أسماء المرشحين إلا بعد انقضاء 50 عاماً.

وقبل ساعات قال ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يمكنني أن أحصل على جائزة نوبل للسلام لأشياء كثيرة قمت بها إذا منحوها بكل أمانة وبشكل عادل ..



لكن ليس هذا هو الحال”، وفقا لصحفية “لوفيجارو” الفرنسية.

صداقة كيم باب لـ”نوبل”

وبعد قمة سنغافورة في عام (2018)، وقمة “هانوي” 2019 روج ترامب إلى نفسه على أنه يستحق هذه الجائزة لإقامته السلام مع عدو أمريكا اللدود كوريا الشمالية ومنعه الحرب .

وأكد ترامب اتخذ “خطوات جريئة” وسعى إلى إقامة علاقات شخصية حتى مع الخصوم مثل الدكتاتور الكوري الشمالي كيم يونغ أون.

وأضاف: “هذا مهم جداً..



فالزعماء هم بشر..



وإذا كانت لديهم كيمياء جيدة ونوع من التعاطف، فإن ذلك يجعل المفاوضات أسهل بكثير”.

ومن جانبه ، قال هاري كازيانيس، مدير الدراسات الكورية في مركز ناشونال إنترست، إنه «بالنظر إلى حقيقة أن الناس هنا في واشنطن العاصمة، كانوا قبل عامين فقط يحسبون احتمالات نشوب حرب نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أود أن أقول إنه (ترامب) أُحرز تقدماً هائل».

وأضاف كازيانيس أن ما فعله ترامب هو أنه «أوقف كيم جونغ أون على نحو فعال، في نهاية عملية امتدت لعقود من الزمن، للحصول على سلاح نووي يمكن أن يضرب الوطن الأمريكي، وذلك من خلال حظر التجارب الذي فرضته كوريا الشمالية على نفسها».

ورأى أنه بينما يجادل البعض بأن هذا ليس إنجازاً، «يجب أن نتذكر أن الأمر كان يمثل تهديداً.



كانت كوريا الشمالية قادرة على ضرب أمريكا برؤوس حربية نووية، وهو ما رفع حدة التوترات.



لذلك، من أجل هذا وحده، يستحق ترامب الثناء الهائل».

وتابع قائلاً: «إذا تمكن باراك أوباما من الحصول على جائزة نوبل وهو لم يفعل شيئاً، فأنا أقول أن الرئيس ترامب يستحق جائزتين لتحقيقه نتائج فعلية في قضية كوريا الشمالية.



لا يوجد سبب لعدم ترشيح ترامب بالنظر إلى أنه كان قادراً على تجنب حرب نووية مع كوريا الشمالية، وهو الشيء الذي كان في عام 2017 احتمالاً حقيقياً للغاية».

وكان ترامب قد ظهر مغتماً، بسبب فوز الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بالجائزة عام 2009.



وقال ترامب: “لقد أعطوها لأوباما! إنه لا يعرف حتى لماذا أعطوها له.



كان هناك لمدة 15 ثانية وحصل على جائزة نوبل.



وقال: (يا إلهي لماذا حصلت عليها؟!)، أما بالنسبة إليّ ربما لن أُدرك ذلك”.

ووفقاً لرئيس جنوب إفريقيا السابق فريديريك ويليم دي كليرك، الفائز بجائزة نوبل للسلام في عام 1993 إلى جانب نيلسون مانديلا، لجهودهما الرامية إلى وضع حد لسياسة الفصل العنصري، فإن مثل هذه القمم ستثمر «أفكاراً جيدة» ولكن «التنفيذ صعب للغاية».

وتتضمن عملية اختيار الفائز إنشاء قائمة مختصرة تخضع للتقييم من قبل لجنة نوبل المكونة من «مستشارين دائمين»، بالإضافة إلى خبراء دوليين من النرويج وخارجها.

ويُتخذ القرار النهائي بالجلسة الأخيرة، التي تُعقد عادة في بداية شهر أكتوبر.



وهذا العام، سيُعلن عن الفائز بالجائزة يوم 11 أكتوبر، في حين يكون حفل تسليم الجائزة في ديسمبر.

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