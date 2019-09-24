كاظم حبيب - هل يكفي أن نحذر من وقوف جماعة الإخوان المسلمين وراء مظاهرات مصر؟

2019/09/24 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب حين نشرت مقالي الأخير الموسوم "بشائر خير منعشة من شعب مصر"، وردتني عدة رسائل من إخوة وأصدقاء كرام، إضافة إلى بعض النداءات الهاتفية، التي أشارت باحتمال أن تكون جماعة "الإخوان المسلمين" وراء تلك المظاهرات، لاسيما وأن هتاف "ألله أكبر" قد احتل مكانه بين الهتافات أولاً، وأن دولة قطر وقناتها "الجزيرة" وتركيا" تؤيدان بحرارة تلك المظاهرات وتضخمان بها، وأن قادة الدولتين منتمون لتنظيم الإخوان المسلمين على ا......

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