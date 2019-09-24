العرب تتخلى عن محمد صلاح في جائزة الافضل

2019/09/24 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتمد "فيفا" في قراره على تصويت مدربي المنتخبات، والمشجعين، والصحفيين، وقادة المنتخبات، بواقع 25% لكل فئة منهم.

إذ فاز ميسي بـ46 نقطة، أما فان دايك مدافع ليفربول فجاء ثانيا بـ38 نقطة، وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة.

وحل بالمركز الرابع النجم المصري صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

ولم تمنح الأصوات العربية صلاح المركز الأول في اختياراتها، باستثناء مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ومدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك.

وفيما يلي قائمة الترشيحات العربية:

مصر

الصوت الإعلامي اختار ساديو ماني ثم كريستيانو رونالدو وأخيرا محمد صلاح.

ولم يتم تصويت مدرب الفراعنة بسبب إقالة المكسيكي خافيير أغيري.

الجزائر

جمال بلماضي المدير الفني اختار صلاح ثم ماني ثم فان دايك

رياض محرز كابتن المنتخب رشح ميسي ، ماني ، صلاح

الصوت الاعلامي: فان دايك ، رونالدو ، ماني

المغرب

الصوت الإعلامي: ماني ، صلاح ، ميسي

لم يتم تصويت قائد المنتخب والمدرب لرحيل هيرفي رينارد عن المنتخب عقب بطولة أمم إفريقيا .

تونس

آلان غيريس المدير الفني قبل رحيله: رونالدو ، مبابي ، ماني

وهبي الخزري كابتن المنتخب: رونالدو، ماني ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك، ماني ، رونالدو

السعودية

هيرفي رينار المدير الفني: مبابي ، ميسي ، فان دايك

عمر هوساوي الكابتن: ميسي ، فان دايك ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، رونالدو، ميسي

الإمارات

فان مارفيك المدير الفني: صلاح ، ميسي ، فان دايك

إسماعيل مطر قائد المنتخب: فان دايك ، صلاح ، ماني

الصوت الإعلامي: فان ديك، ميسي ، رونالدو

الأردن

فيتال بور كليمانس المدير الفني: ، رونالدو ، فان دايك ، ميسي

الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو

الكويت

الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح ، ميسي

لبنان

ليفيو كيوبوتاريو المدير الفني: هازارد ، هاري كين، ميسي

حسن معتوق الكابتن: ميسي ، مبابي ، محمد صلاح

الصوت الإعلامي: ميسي ، محمد صلاح ،رونالدو

العراق

الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو

اليمن

الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، رونالدو

البحرين

دي سوزا المدير الفني: رونالدو ، ميسي ، فان دايك

سيد محمد الكابتن: فان دايك ، هاري كين ، ميسي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح، رونالدو

سلطنة عمان

أحمد مبارك قائد المنتخب: صلاح ، ميسي ، دي يونج

الصوت الإعلامي: فان دايك ، ميسي ، رونالدو

قطر

فيليكس سانشيز المدير الفني: ميسي ، رونالدو ، صلاح

حسن الهيدوس قائد المنتخب: ميسي ، فان دايك، ماني

موريتانيا

مارتينز دا سيلفا المدير الفني: دي يونج ، مبابي ، ميسي

عبد الله با الكابتن: دي ليخت ، مبابي ، هازارد

الصوت الإعلامي: ماني ، محمد صلاح ، فان دايك

السودان

زدرافكو لوغاروشيتش المدير الفني: ميسي ، فان دايك ، ماني

نصر الدين الشغيل الكابتن: فان دايك ، ميسي ، رونالدو

الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، فان دايك

الصومال

بشير هاي فورد المدير الفني: رونالدو ، دي ليخت ،هاري كين

الصوت الإعلامي: صلاح ، ميسي ، ماني

جزر القمر

علي مباييه كامارا المدير الفني : ماني ، رونالدو ، فان دايك

ألفاردو بن نابوهان الكابتن : صلاح ، ماني ، رونالدو

جيبوتي

نور الدين الجرسلي المدير الفني : ماني ، هازارد ، رونالدو

القائد: صلاح ، مبابي ، ميسي.

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