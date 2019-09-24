2019/09/24 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس شعبة الموارد المائية في ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار مجيد حميد الدليمي ، الثلاثاء، ساكني مناطق شمالي مدينة الفلوجة من مغبة البقاء بالقرب من الانهر والبحيرات تحسبا من ورود موجات متتالية بعد ارتفاع مناسيب نهر الفرات .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” شعبة الموارد المائية في ناحية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تحذر الساكنين بالقرب من الانهر والبحيرات شمالي الفلوجة من الغرق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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