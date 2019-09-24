2019/09/24 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتفكيك 3 عبوات نافسة في منطقة العبارة جنوبي ديالى.وقال المصدر , ان “القوات الامنية تمكنت من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة مزروعة في طرق زراعية في ناحية العبارة جنوبي ديالى “.واضاف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته ,ان ” عملية التفكيك لم تسفر عن اية اصابات في صفوف المدنين والمواطنين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك ثلاث عبوات ناسفة مزروعة في بساتين ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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