واشنطن بوست: حلفاء ترامب في أوكرانيا قلة فاسدة وجواسيس لروسيا

2019/09/24 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت افتتاحية واشنطن بوست اليوم الثلاثاء العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوكرانيا على خلفية مزاعم بأنه مارس ضغوطا على رئيسها للتحقيق

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