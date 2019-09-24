اصطفاف أوروبا مع واشنطن يضيّق الخناق على إيران

2019/09/24 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة – تزامنا مع بداية أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأييد الموقف

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