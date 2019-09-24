2019/09/24 | 14:15

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العتبة العسكرية: لا نجد إهتماماً حكومياً كافياً لدعم مشاريع إعادة إعمار العتبة

أحيت الأمانة الخاصة للعتبة العسكرية المقدسة الذكرى السنوية الرابعة

عشر لفاجعة تفجير مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء وقال الأمين العام للعتبة العسكرية الشيخ ستار المرشدي في حديث له

لازلنا نعيش ذلك الألم الذي شمل جميع المسلمين والمؤمنين لحظة حدوث

الإعتداء على بيتٍ من بيوتٍ إذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه ذلك

الإعتداء الذي أحدث جرحاً عميقاً في قلوب المسلمين عموماً والعراقيين

خصوصاً والسامرائييين بالأخص عندما أحدث دماراً في العتبة العسكرية

المقدسة لا زالت معالمه شاخصة لكل زائر موضحاً إننا وبعد مرور هذه السنوات الطويلة لا نجد إهتماماً حكومياً

كافياً لدعم مشاريع إعادة إعمار العتبة العسكرية المقدسة مع كونها

تحمل خصوصية دينية وإجتماعية و وطنية واضحة فهي اضافة الى كونها إحدى

العتبات المقدسة المهمة في العراق تعد مشروعاً وطنياً لتوحيد القلوب

وإنسجام المواقف بين كافة الشرائح المجتمعية لهذا البلد داعياً رئاسة الوزراء ومجلس النواب وكافة الجهات المعنية في ان

يضاعفوا إهتمامهم وجهودهم في إتمام الإعمار وتوفير متطلباته من

إستملاكٍ للأراضي المحيطة بالعتبة وغير ذلك مما تتطلبه عملية اكمال

تشييد العتبة بالشكل اللائق ولمدينة سامراء لتعود هذه المدينة زاهية

بأنوار الحرم الشريف والزائرين القادمين إليها من كافة أقطار العالم

ليجدوا في خدام العتبة المقدسة وأهل سامراء الصدر الرحيب والضيافة

العربية والإيمانية الأصيلة "

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