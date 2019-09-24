ذي قار : حريق يودي بحياة طفلة

2019/09/24 | 14:15

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اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة طفلة جراء حريق في منزلها بقضاء

الغراف ، في الوقت الذي اتى فيه حريق اخر على مخزن للاغذية في قضاء

الشطرة المجاور.

وقال مصدر في الشرطة ان الحريق الاول وقع بسبب ماس كهربائي في منزل

منتسب في شرطة الغراف وتسبب بمصرع ابنته ذات الاربع سنوات .

واضاف اما الحريق الثاني فوقع في مجمع للمواد الغذائية قرب جسر

الشوملي في الشطرة وتسبب بخسائر مادية فقط ، وقد اظهرت التحقيقات

الاولية انه بفعل فاعل لوجود كسر في الاقفال .واكد ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريقين فيما باشرت

الشرطة التحقيق فيهما

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