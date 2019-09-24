الكويت تعتزم خوض مفاوضات جديدة مع العراق لترسيم الحدود وتنفي اعتماد اتفاقية

2019/09/24 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، عن رغبة بلاده خوض مفاوضات مع العراق لترسيم الحدود البحرية بشكل كامل بين البلدين نافيا في الوقت ذاته اعتماد اتفاقية خور عبد الله بهذا الاطار.

وفيما يتعلق بخلاف خور عبد الله البحري مع العراق، أكد الجار الله للصحفيين سعي الكويت إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة (162)، واصفا الحديث عن اتفاقية خور عبدالله، على أنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية بين البلدين، غير دقيق.

وقال الجار الله ان خور عبد الله تم ترسيمه في القرار رقم (833) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أما فيما يتعلق بما بعد النقطة (162)، فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين، لترسيم الحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.

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