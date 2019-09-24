ريال مديد يعلن إصابة “ميندي”

2019/09/24 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي ريال مدريد عن إصابة جديدة في الفريق الأول بعد ساعات من مباراته الأخيرة أمام إشبيلية في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.وأكد الموقع الرسمي للملكي، “خضوع اللاعب فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفحوصات الطبية صباح اليوم، وتبينت إصابته بشد في العضلة الضامة من الفخذ الأيسر”.ولم يكشف النادي الإسباني عن مدة غياب اللاعب

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