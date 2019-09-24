اللويزي يكشف لـ

2019/09/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عائد اللويزي ان الجانب الخدمي والأمني يحول دون الإسراع في عودة النازحين الى مناطقهم .





وقال اللويزي

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