2019/09/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اطلقت شعبة الموارد المائية في ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار ، تحذيرات الى القانطين بالقرب من حوض نهر الفرات تحسبا لغرقهم نتيجة ارتفاع مناسيب

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