مكتب العبادي رداً على إقالته: رئيس مجلس بابل أصدر كتاباً باجتهاد شخصي وتجاوز الصلاحيات

2019/09/24 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب محافظ بابل "المقال" كرار العبادي، الثلاثاء، بياناً رد فيه على صدور وثيقة تتضمن قراراً يقضي بإقالة الأخير، وفيما اعتبر أن رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري "تجاوز الصلاحيات" وأصدر الكتاب بـ"اجتهاد شخصي"، بين أن الكتاب صدر بعد إلغاء تعيين ابنة الجبوري "لثبوت تزوير الأوراق".

وقال المكتب في بيان أصدره رداً على الإقالة، إنه "بعد إلغاء تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري لثبوت تزوير الأوراق المقدمة للجنة اليوم قام رئيس المجلس بإصدار كتاب باجتهاد شخصي ودون الرجوع إلى مجلس المحافظة ومخالفة قانون مجالس المحافظات رقم ٢١، حيث ينص القانون على الاستجواب، ومن ثم التصويت على الإقالة، وهو مالم يقم به متجاوزاً الصلاحيات".

وأضاف المكتب في بيانه، أن "هذه تعد مخالفة يحاسب عليها القانون، بتهمة تجاوز القوانين النافذة".وحصلت السومرية نيوز على وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، تضمنت قراراً يقضي بإقالة المحافظ كرار العبادي.





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