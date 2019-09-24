كتلة سياسية تطالب الحكومة بدعم اسعار المحاصيل الزراعيـة

2019/09/24 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة تيار الحكمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزيري الزراعة والتجارة بدعم اسعار المحاصيل الزراعية وزيادة اسعار شراء الحنطة .ودعا النائب محمود ملا طلال في مؤتمر صحفي مشترك ، الى ان يكون تجهيز واستيراد السماد مفتوحا لجميع التجار واستيراده من قبل جميع الجهات لأجل انخفاض الأسعار، مشيرا الى انه بهذه الإجراءات سيكون […]

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