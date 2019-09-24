2019/09/24 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، تنويها بشأن تطبيق قانونها الجديد والمحاسبة على اجازات السوق.وقال رائد المرور فادي الخزعلي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قانون المرور ساري المفعول وسيطبق بتاريخ السادس من تشرين الاول المقبل”، مبينا انه “ستتم المحاسبة على جميع المخالفات، عدا سياقة المركبة بدون اجازة السوق”.واضاف ان “المحاسبة على اجازات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر تنويها بشأن تطبيق قانونها الجديد والمحاسبة على اجازات السوق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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