2019/09/24 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

حذر السياسي المستقل عزت الشابندر، من وجود مخطط "صهيوني أمريكي" لتحويل قضية المفقودين الى (هولوكوست) ج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشابندر يحذر من "هولوكوست صهيوني أمريكي" حول المفقودين في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشابندر يحذر من "هولوكوست صهيوني أمريكي" حول المفقودين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).