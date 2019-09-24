بعد 178 عاما في سوق السياحة.. أزمة مالية تكتب نهاية “توماس كوك”

2019/09/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب عملاق السياحة والسفر العالمي شركة “توماس كوك” البريطانية نهاية غير متوقعة لقرابة 178 عاما من بدء نشاطه في المملكة المتحدة.شركة

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