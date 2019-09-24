موازنة 2020 .. انتكاسة على الواقع الاقتصادي العراقي

2019/09/24 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* يعاني الاقتصاد العراقي اليوم من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة، وتسديد مستحقاتها وفوائدها، وارتفاع نسبة

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