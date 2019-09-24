2019/09/24 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الاجواء وأسرت القلوب بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تطبيق انستغرام وبدت فيها في غاية الجمال والجاذبية والاناقة.واختارت هيفاء إطلالة بسيطة بـ”الهوت شورت” مع جاكيت من الجلد وحذاء رياضي، وبدت كشابة عشرينية ببشرة مشرقة ومكياج ساحر بألوانه الصيفية الجميلة، ونالت الصورة اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تفاعلوا معها وتغزلوا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة عربية ضمن لائحة أجمل نساء العالم وتتفوق على نيكول كيدمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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