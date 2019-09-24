ايران تسمح للناقلة البريطانية بالمغادرة

2019/09/24 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الإيرانية إن بامكان ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها (ستينا امبيرو) مغادرة مياهها الاقليمية.وأضاف المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي “كما اعلنت منظمة الموانئ الايرانية فان الاجراءات القانونية للناقلة البريطانية قد انتهت وبغض النظر عن المخالفة التي ارتكبتها يمكنها مغادرة المياه الايرانية”.وكان الحرس الثوري الايراني قد اعلن في 19 […]

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