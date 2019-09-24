2019/09/24 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أربيل تضع شروطاً جديدة للتفاوض مع حكومة بغداد

بغداد -

كلمة

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، يوم

الثلاثاء، عن شرط حكومة أربيل للتفاوض مع الحكومة المركزية في

بغداد، بشأن حل المشاكل العالقة.

وقال آلي إن "الرواتب المدخرة للموظفين في إقليم كردستان -العراق-

بلغت 8 مليار و200 مليون دولار، جميعها بذمة حكومة الإقليم"، مبيناً

أن "أربيل اشترطت على بغداد دفع جمع هذه المستحقات من أجل التفاوض

بشأن المشاكل العالقة".

وأضاف أن "السنوات التي قطعت فيها الحكومة المركزية حصة الإقليم من

الموازنة الاتحادية، دفعت حكومة كردستان-العراق- بالتقاعس عن دفع

الرواتب لموظفيها، الامر الذي إلى تراكم مستحقات الموظفين لأكثر من

8 مليار دولار".

وتابع آلي أن "حكومة الإقليم ملزمة بتسديد هذه الديون التي بذمتها

إلى موظفيها، ما دفع إلى أن تضع هذا الامر شرط أساسيا للتفاوض مع

بغداد، من خلال دفع الأخير تلك الأموال".

وكان آلي، قد كشف السبت (21 أيلول 2019) كواليس الاجتماعات

والمفاوضات الأخيرة التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم

كردستان -العراق- بشأن إنهاء الخلافات العالقة.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني إن "حكومة اقليم كردستان

-العراق- تعهدت بإرسال 250 ألف برميل من النفط ووضعها بحسابات شركة

سومو وإرسال إيرادات المعابر الحدودية مقابل شروط".

وأضاف، أن "حكومة كردستان -العراق- أكدت انها مديونة بمبلغ 24 مليار

دولار للشركات النفطية نتيجة قطع موازنة أعوام 2014 و2015 و2016

و2017 في عهد حكومتي المالكي والعبادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تضع شروطاً جديدة للتفاوض مع حكومة بغداد) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تضع شروطاً جديدة للتفاوض مع حكومة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).