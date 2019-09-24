الاعلام الامني: ضبط كدس متفجرات في الانبار

2019/09/24 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كدس للعتاد يحوي مواد متفجرة في محافظة الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “جهاز المخابرات الوطني العراقي بإسناد من الحشد الشعبي، تمكن من ضبط كدس عتاد في منطقة العويسات بمحافظة الأنبار يحتوي على مواد تدخل في تصنيع العبوات الناسفة”.

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