البنك المركزي يدخل تعديلات بضوابط التصريح عن الأموال الداخلة للعراق والخارجة منه

2019/09/24 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، تعديلات في ضوابط التصريح عن الأموال الداخلة إلى العراق والخارجة منه.

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