الحداد يؤكد أهمية إجراء التعديلات على قانون نقابة المحامين

2019/09/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكـد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، على أهمية إجراء التعديلات على قانون نقابة المحامين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة والمتغيرات التي طرأت على المجتمع في العقود الماضية،

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