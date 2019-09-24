الإعلام الأمني: ضبط كدس عتاد في منطقة العويسات بالأنبار

2019/09/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة تابعة لجهازالمخابرات الوطني العراقي بإسناد من الحشد الشعبي، كدسا للعتاد في منطقة العويسات بمحافظة الأنبار.

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