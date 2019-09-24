التحالف الدولي يعلق على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

2019/09/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- علق التحالف الدولي، الثلاثاء، على استهداف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.وذكر التحالف في بيان، إن “قوة المھام المشتركة – عملیة العزم الصلب، تستمر بالعمل مع والى جانب ومن خلال شركائنا في قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش”.وأضاف التحالف: “لم تعلن أي جھة مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر ...

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