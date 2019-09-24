الحكمة: مجلس مكافحة الفساد لا يكلف شيئاً وفوائده جيدة

2019/09/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، الثلاثاء، إن مجلس مكافحة الفساد لا يكلف الدولة شيئاً، وإن فوائده جيدة.واضاف فدعم في تصريح لـ/SNG/، أنه “بالرغم من اننا لم نشهد خطوات حقيقية او فاعلة في عمل المجلس لكننا نعتقد ان انعقاده لترتيب الاولويات وتنسيق العمل بين الاطراف المعنية في مكافحة الفساد فيه فوائد ...

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