بعد استهداف سفارة واشنطن ببغداد ..نائب يحذر من عدم ضبط النفس  

2019/09/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر النائب عن كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي ،قصف مواقع الحشد الشعبي اكبر من ان يرد عليه بقصف هاونات على محيط السفارة الامريكية “، مضيفا ان استهداف السفارة الاميركية يوم امس ” لم يكن رد على قصف مواقع الحشد الشعبي”.

ودعا الجشعمي في تصريح لـ كلكامش برس” بان” الكتل السياسية والقيادات السياسية الى “التحكم و ضبط النفس واتخاذ قرارت جدية وقوية لمواجهة اي خطر او اعتداء على سيادة العراق من اي دولة اقليمية كانت او الدول الاخرى “.

واضاف ان” الهجمات الاخيرة التي يشتبه بضلوع اسرائيل فيها قصب بعض مواقع الحشد الشعبي تتطلب موقفا من الحكومة الا انها كانت خجولة وحتى من قبل مختلف الكتل و مجلس النواب “.

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