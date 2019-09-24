القبض على عنصرين من داعش في ايسر الموصل

2019/09/24 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت من القاء القبض على (اثنين) من عناصر عصابات داعش الارهابية".

واضاف معن ان "العنصرين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل وقد ثبت ذلك من خلال وثائق تؤكد انتمائهما ومناصبهما"، مبينا انه "تم القبض عليهما في مناطق واحياء گوگجلي والانتصار في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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