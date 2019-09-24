رئاسة البرلمان:العراق لن يكون منطلقاً لدعم أي حراك يربك استقرار المنطقة

2019/09/24 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، إلى عدم الانجرار وراء الخطابات “التحريضية” الهادفة إلى “إشعال نار الصراع والفتنة” بين الشعوب، مؤكداً أن العراق لن يكون سبباً أو منطلقاً لدعم أي حراك يربك الاستقرار في المنطقة.وقال الكعبي في كلمته خلال اجتماع رؤساء برلمانات اورآسيا الذي انعقد في كازاخستان، بحسب بيان لمكتبه وتلقته

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