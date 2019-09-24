القبض على داعشيين أثنين في أيسر الموصل

2019/09/24 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية القبض على اثنين من ارهابيي عصابات داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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