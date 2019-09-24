بالصور حريق حي العدل

2019/09/24 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر ، ان "حريقا اندلع في مخزن للمواد الكهربائية مكون من طابقين في منطقة حي العدل شارع الاسواق ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "الدفاع المدني سيطر على الحريق وتمكن من اخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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