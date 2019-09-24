بكري المدينة يصل بغداد لتمثيل الصقور

2019/09/24 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان مقتضب، أن "اللاعب السوداني بكري المدينة، وصل إلى مطار بغداد لتمثيل الصقور في الموسم الحالي".

تجدر الإشارة إلى أن فريق الصقور يتواجد حالياً في الكويت من أجل مواجهة السالمية في إياب دور الـ32من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس".

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