تقرير مصور.. انطلاق فعاليات مهرجان تراتيل سجادية في كربلاء

2019/09/24 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة شخصيات دينية واجتماعية واكاديمية من (14) دولة عربية واجنبية شهد مرقد الامام الحسين عليه السلام يوم الاثنين (23 /9 /2019) انطلاق فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي السادس.

تصوير: عمار الخالدي

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انطلاق فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي السادس في كربلاء

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