استقرار باسعار الذهب العالمي

2019/09/24 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرَّت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في الجلسة السابقة في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق الأوسط.وبلغ السعر الفوري للذهب حسب رويترز 1521.62 دولارا للأوقية (الأونصة) دون تغيير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ الـ 6 من أيلول عند 1526.80 دولارا للأوقية.وتراجعت عقود الذهب […]

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