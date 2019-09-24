صدور امر قبض بحق رئيس مجلس كركوك ريبوار فائق عبد المجيد طالباني

2019/09/24 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن صدور امر قبض ضد رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق عبد المجيد طالباني .وقال ان امر القبض صدر من قبل قاضي النزاهه صباح مجيد ابراهيم وفق الماده 331 من قانون العقوبات .ويشغل طالباني منصب رئيس المجلس وغادر كركوك الى اربيل التي يتواجد فيها منذ تطبيق خطة […]

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