جمارك كردستان تمنع استيراد الدجاج المجمد من 28 دولة

2019/09/24 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الجمارك في اقليم كردستان، اصدار قرار حول حظر استيراد الدجاج المجمد من 28 دولة.

وذكر بيان صدر عن ادارة معبر ابراهيم الخليل الحدودي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحسب كتاب مديرية الجمارك باقليم كردستان، تم حظر استيراد الدجاج المجمد من 28 دولة الى اسواق الاقليم”، مشيرا الى ان “وزارة الزراعة الاتحادية اصدرت نفس القرار ايضا”.

وبحسب البيان، فان “الدول التي تم حظر استيراد الدجاج المجمد منها الى اقليم كردستان هي (النيجر وبوتان وبوركينافاسو وجنوب افريقيا وماليزيا والصين واسرائيل وغانا وكوريا الشمالية وكازاخستان وكمبوديا وميامنار ومصر والنيبال ونيجيريا وهونغ كونغ والمكسيك والكاميرون واوغندا وبنغلادش والبوسنة والهرسك ولوكسمبورغ والكونغو وفيتنام والهند وافغانستان)”.





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