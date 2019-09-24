الكعبي للدول المشاركة باجتماع رؤساء برلمانات اورآسيا في كازاخستان : عليكم الايفاء بالتزاماتكم تجاه العراق

2019/09/24 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الحاجة الى إدامة الحوار وتغليب لغة الحكمة لحل النزاعات بين الدول وعدم الانجرار وراء

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