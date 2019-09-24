الحكمة تصعّد ضد عبد المهدي وتجمع ملاحظات حول “النتائج الورقية”

2019/09/24 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة اسعد المرشدي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرا الى ان هناك ملاحظات كثيرة على ادائه حكومته لاسيما البرنامج الحكومي الذي لم يحقق ما اعلنه رئيس الوزراء.واضاف المرشدي لـ/SNG/، أن “نسبة البرنامج الحكومي مغايرة لما ...

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