القبض على ارهابيين يعملان بديوان الجند في الموصل

2019/09/24 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابي كانا يعملان بديوان الجند في الموصل.

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