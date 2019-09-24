2019/09/24 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابي كانا يعملان بديوان الجند في الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابيين يعملان بديوان الجند في الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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