الاعلام الامني: ضبط كدس عتاد في منطقة العويسات بمحافظة الانبار

2019/09/24 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن ضبط كدس عتاد في منطقة العويسات بمحافظة الانبار.

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