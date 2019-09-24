اعضاء بمجلس بابل يطعنون بقرار اقالة المحافظ كرار العبادي

2019/09/24 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عدد من اعضاء مجلس بابل بعدم شرعية القرار الذي اصدره المجلس باقالة المحافظ كرار العبادي واصفين اياه بغير القانوني.وقال عضو مجلس بابل اسعد المسلماوي”ان القرار كان تصرفا شخصيا من رئيس مجلس رعد الجبوري وعدد من الأعضاء المؤيدين له من غير ان يتم اخذ راي الباقين مشيرا الى ان ذلك يخالف قانون 21 الخاص […]

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