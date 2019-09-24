2019/09/24 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موقع تابع للموساد: إسرائيل قدمت التهنئة للسعودية بعيدها الوطني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
كشف موقع ديبكا التابع للموساد الصهيوني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت برسالة تهنئة للنظام السعودي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
موقع تابع للموساد: إسرائيل قدمت التهنئة للسعودية بعيدها الوطني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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