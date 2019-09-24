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موقع تابع للموساد: إسرائيل قدمت التهنئة للسعودية بعيدها الوطني


موقع تابع للموساد: إسرائيل قدمت التهنئة للسعودية بعيدها الوطني
2019/09/24 | 14:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

كشف موقع ديبكا التابع للموساد الصهيوني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت برسالة تهنئة للنظام السعودي...

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