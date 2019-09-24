2019/09/24 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة اسعد المرشدي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة رئيس الوزراء عادل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكمة تصعّد ضد عبد المهدي وتجمع ملاحظات حول "النتائج الورقية") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكمة تصعّد ضد عبد المهدي وتجمع ملاحظات حول "النتائج الورقية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).